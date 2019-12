La strada si conferma come il luogo meno sicuro per i pedoni. Ne sanno qualcosa i due anziani che ieri, venerdì 13 dicembre, sono stati investiti da due veicoli a Brescia e a Manerbio, centro della provincia. L'episodio più grave si è verificato proprio a Manerbio nella mattinata, attorno alle 8.50. La vittima è una donna di 78 anni che è stata investita da un furgone che stava effettuando una retromarcia in via Moretto. La 78enne si stava recando in un locale per andarsi a bere un caffè, come tutte le mattine. Il conducente del furgone non l'avrebbe vista, ha ingranato la retromarcia e l'ha travolta. L'anziana, rimasta incastrata sotto il veicolo, è stata prima liberata dai vigili del fuoco e poi soccorsa dal 118 e trasportata d'urgenza, in codice rosso, alla Poliambulanza. Si trova ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata e le sue condizioni sono gravissime.

A Brescia anziano investito da un'auto pirata mentre attraversa sulle strisce

Sono invece meno gravi, fortunatamente, le condizioni dell'altra persona rimasta ferita in un secondo incidente che si è verificato a Brescia. Si tratta di un uomo di 77 anni che è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Corsica. L'episodio è avvenuto attorno alle 14.30 e potrebbe avere delle conseguenze per il conducente della vettura che ha travolto l'anziano, che non si è fermato a prestare soccorso. Si tratta del secondo caso analogo, dopo quanto avvenuto a Coccaglio dove una 22enne aveva travolto negli scorsi giorni un bimbo di due anni che si trovava nel suo passeggino, spinto dalla madre. Forse, in questo caso, l'automobilista, al volante di una Ford Focus di colore scuro, si sarebbe rinfrancato dopo aver visto l'anziano rialzarsi sulle proprie gambe. Fatto sta che, per legge, avrebbe dovuto fermarsi e almeno chiedere come stesse l'uomo che aveva travolto. Il pirata della strada rischia una denuncia per omissione di soccorso. L'anziano è stato trasportato in codice verde agli Spedali Civili, ma non ha riportato gravi traumi.