Prima l'incidente mortale: una donna è stata travolta e uccisa da un'auto all'alba di oggi, lunedì 2 aprile, ad Almenno San Salvatore, piccolo comune in provincia di Bergamo. Poi il tentativo di fuga da parte dell'investitore, uno dei tanti pirati della strada che decidono di non volersi assumere le proprie responsabilità e scappano dal luogo dell'incidente senza fermarsi a verificare le condizioni della persona investita, né prestare soccorso. In questo caso però il pirata della strada è stato rintracciato nel giro di poche ore dai carabinieri della compagnia di Zogno, che si erano messi sulle sue tracce: l'uomo, di cui non sono state rese note le generalità è stato arrestato e dovrà rispondere della pesante accusa di omicidio stradale.

La vittima è una 53enne di origini ucraine

A perdere la vita in una giornata che avrebbe dovuto essere di festa è stata una donna di 53 anni, Lipitska Stella, di origini ucraine. Per lei i soccorsi si sono rivelati inutili: il personale paramedico del 118, intervenuto in via Giuseppe Garibaldi a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna, morta sul colpo nell'impatto con l'auto. Non si conosce ancora con precisione la dinamica dell'incidente: le indagini sono affidate ai carabinieri di Zogno, che hanno effettuato i rilievi del caso.