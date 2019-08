È stato individuato il responsabile dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio in una piscina di Casteggio, nel Pavese. Si tratta di un uomo di 64 anni, un autotrasportatore originario della provincia di Alessandria: è lui che, per errore, ha causato una nube tossica che ha leggermente intossicato dieci persone, tra cui quattro bimbi. Ieri pomeriggio l'uomo avrebbe versato da una cisterna dell'acido per pulire l'acqua: lo ha però fatto nella vasca sbagliata. La sostanza chimica ha reagito con un altro agente provocando una reazione che ha dato vita alla nube tossica. Una decina di persone hanno iniziato ad avvertire sintomi come bruciore alla gola e agli occhi: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno medicato in loco le persone intossicate, nessuna delle quali è stata portata in ospedale.

Per le persone rimaste intossicate nessuna grave conseguenza

Da un punto di vista medico dunque la vicenda si era conclusa per fortuna senza gravi conseguenze: i carabinieri hanno indagato per cercare di risalire alla causa della reazione chimica individuandone il responsabile nel 64enne. Per il suo errore l'uomo è stato denunciato: dovrà rispondere di lesioni colpose e omissione di soccorso. La piscina in cui si è verificato l'incidente, un impianto che si trova in viale Bussolino, è stata nel frattempo momentaneamente chiusa per consentire di ripristinare le condizioni di sicurezza per i bagnanti.