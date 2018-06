Disagi per gli utilizzatori della metro di Milano nella tarda serata di oggi, giovedì 14 giugno. Un intervento della polizia a bordo di un treno, per motivi non ancora precisati, ha provocato l'interruzione della circolazione dei treni sulla linea uno della metro, la M1. La circolazione sulla "rossa", come comunicato da Atm sui suoi canali social, è stata interrotta alle 19 circa dalla stazione di Cairoli fino alle stazioni di Gambara e Lotto, nelle due diramazioni verso la periferia Ovest della città. L'interruzione è stata successivamente limitata dalla stazione Cadorna alle fermate nelle due diramazioni, provocando comunque rallentamenti e forti disagi su tutta la linea. Attorno alle 20 la situazione è tornata alla normalità: le corse sono riprese, anche se con pesanti rallentamenti in tutte le direzioni. Non è stato chiarito il motivo dell'intervento delle forze dell'ordine: pare comunque non si sia trattato di un malore o di un problema di salute a uno dei passeggeri dal momento che all'Azienda regionale emergenza urgenza non risultano segnalazioni.