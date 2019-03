Da questa mattina, le strade e le stazioni di Milano sono pattugliate dalle forze dell'ordine, visto che nel capoluogo lombardo sono arrivati circa 13mila tifosi tedeschi dell'Eintracht di Francoforte, squadra che milita in Bundesliga, che sta disputando la gara di Europa League contro l'Inter allo stadio Giuseppe Meazza. Non si sono registrati, per fortuna, disordini particolari: alcuni atteggiamenti dei tifosi tedeschi, però, hanno scatenato l'ira dei cittadini milanesi. Sui social sono apparse alcune foto in cui, in pieno giorno e nel centro di Milano, si vedono capannelli di tifosi tedeschi urinare sui muri dei palazzi.

"Questa è la civiltà dei tifosi tedeschi dell'Eintracht che in centro a Milano bevono e pisciano sui muri… superiorità morale germanica?" si chiede ironicamente qualcuno, su Twitter, pubblicando una immagine dei comportamenti molesti e indecorosi dei supporter teutonici. Tantissime foto e video sono apparse già da questa mattina sui social network: si vedono i tifosi tedeschi, un fiume in piena, sfilare per le strade di Milano, bevendo e cantando.