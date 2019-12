Giravano per la città armati di mazze e bastoni: 62 tifosi del Barcellona sono stati fermati e portati in questura a Milano. I tifosi blaugrana erano nel capoluogo lombardo dal momento che questa sera, a San Siro, è prevista la partita di Champions League tra la squadra catalana e l'Inter: il maxi gruppo di supporter è stato individuato in via Tesio, all'esterno di un bar. Gli agenti della Polizia di Stato, supportati dalla Digos, sono intervenuti sul posto, dove era stata segnalata proprio del nutrito gruppo di tifosi, quasi tutti armati di oggetti atti ad offendere, riuscendo a contenere le 62 persone prima che queste potessero entrare in contatto con la tifoseria interista.

L'obiettivo dei tifosi del Barcellona era proprio quello degli scontri: le indagini della polizia hanno accertato che nessuno dei 62 fermati era in possesso del biglietto per assistere al match in programma alle 21 allo stadio San Siro. Inoltre, grazie all'aiuto delle forze dell'ordine spagnole, giunte a Milano nell'ambito della cooperazione internazionale per coordinare il mantenimento dell'ordine pubblico nel capoluogo lombardo in occasione della manifestazione sportiva, è stato accertato che i 62 tifosi appartenevano a gruppi ultras conosciuti all'interno della tifoseria blaugrana. I 62 tifosi sono stati così portati in questura per il foto segnalamento e per l'identificazione, oltre che per valutare l'adozione di provvedimenti specifici nei loro confronti.