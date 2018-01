Una scoperta inaspettata quella effettuata dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano in zona Navigli. Gli agenti della Polizia di Stato, dopo varie operazioni volte al contrasto dello spaccio di droga nella zona della Colonne di San Lorenzo, uno dei luoghi simbolo della movida del capoluogo lombardo, sono riusciti a risalire ad un uomo di 60 anni, incensurato e insospettabile, facendo irruzione nel suo loft, un open space con vista sul fiume che bagna Milano. In casa, il 60enne aveva 4,6 chili di marijuana, che secondo gli agenti erano destinati allo spaccio nella zona, anch'essa molto frequentata dai giovani, e 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

Il nonno pusher aveva messo in piedi una vera e propria coltivazione di marijuana all'interno dell'appartamento: un armadio a specchio fungeva da porta ad un seminterrato nel quale i poliziotti hanno scoperto 10 box adibiti a vere e proprie serre per la coltivazione dell'erba, con tanto di impianto di riscaldamento e illuminazione delle piantine. Inoltre, la droga era suddivisa per qualità e periodo di raccolto. Oltre alla droga e ai soldi, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto anche tutto il materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente, che presumibilmente veniva venduta nella zona.