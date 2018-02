Era davvero insospettabile l'uomo arrestato dai carabinieri della stazione di Desio in zona Fulvio Testi a Milano con l'accusa di gestire una importante piazza di spaccio a Paderno Dugnano, nell'hinterland meneghino. I militari dell'Arma, impegnati in servizi di controllo del territorio, hanno fatto irruzione nell'appartamento di un 71enne, originario di Napoli, che risultava essere invalido civile. Grande la sorpresa dei carabinieri quando nell'abitazione dell'anziano, incensurato, hanno rinvenuto 100 grammi di cocaina.

La droga, già confezionata e pronta per essere venduta nella piazza di spaccio di cui il 71enne sarebbe il gestore, era nascosta in un armadio, tra le lenzuola appena lavate e profumate, forse per ingannare un eventuale controllo con i cani antidroga. Il 71enne, dopo le formalità di rito, è stato denunciato dai carabinieri di Desio con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.