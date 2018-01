Le strade della Brianza e di Milano sono state il teatro di un folle inseguimento. È avvenuto ieri sera, come riporta il quotidiano "Il Giorno". Protagonisti una vettura con a bordo quattro malviventi e una pattuglia dei carabinieri in borghese, a cui successivamente si sono aggiunte altre auto dell'Arma e della polizia. L'inseguimento è scattato a Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove i militari hanno intercettato la Golf Plus grigia con a bordo i quattro individui segnalati come presunti malviventi. A un certo punto il conducente della vettura si è accorto di essere seguito e ha iniziato ad accelerare: ne è nato un inseguimento che si è snodato dalle strade della Brianza alle vie di Milano.

L'inseguimento è proseguito tra le vie di Milano.

Nel capoluogo lombardo l'auto dei malviventi ha ignorato i semafori rossi e le precedenze agli incroci, attraversando la città a folle velocità, con punte di 120 chilometri all'ora, incurante degli altri automobilisti di passaggio: solo per un fortunato caso nessuno, tra gli ignari cittadini, ha riportato conseguenze. In via Padova, vicino al parco Trotter, la folle fuga in auto dei malviventi si è conclusa: una ruota della loro vettura, forse dopo aver urtato un marciapiede, si è sgonfiata. I quattro malviventi sono scesi dall'auto e hanno provato a scappare a piedi: uno di loro è stato fermato dai carabinieri, mentre gli altri tre sono riusciti a fuggire e a far perdere le loro tracce. Per l'uomo fermato è scattato l'arresto con le accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nella vettura, che è poi risultata essere rubata, sono stati trovati diversi arnesi da scasso, tra cui un flessibile: i quattro probabilmente facevano parte di una banda di ladri in cerca di qualche villetta da svaligiare in Brianza.