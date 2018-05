Grave incidente sul lavoro questa mattina a Fiorano al Serio, in provincia di Bergamo. Attorno alle 8, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, due operai di una ditta sono rimasti gravemente feriti in circostanze ancora da chiarire. L'Areu parla di traumi da schiacciamento: i due operai, una donna di 35 e un uomo di 52 anni, sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, intitolato al "Papa buono" la cui salma, proprio oggi, è arrivata nel capoluogo di provincia. Il dramma odierno sottolinea ancora una volta come il tema degli infortuni sul lavoro sia una piaga nazionale: il territorio della Bergamasca ha recentemente pianto due vittime, i due operai morti la mattina di Pasqua in un'azienda di Treviglio. L'incidente odierno si è verificato in un'aienda tessile, la Cristini, che si trova al civico 5 di via Pietro Bombardieri. Sul posto, oltre ai soccorritori della Croce Verde di Colzate, sono intervenuti i carabinieri di Clusone e i tecnici dell'Agenzia per la tutela della salute di Bergamo, cui spetterà chiarire la dinamica dell'episodio e il rispetto delle norme di sicurezza da parte della ditta e dei lavoratori.