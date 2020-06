Un 14enne è ricoverato in prognosi riservata dopo un terribile incidente in bicicletta: il ragazzino è caduto ed rimasto infilzato in una recinzione all'altezza del collo.

Cade dalla bicicletta e resta infilzato in una recinzione: grave un 14enne

È successo a Torre de' Roveri, in provincia di Bergamo, nella serata di sabato 6 giugno attorno alle 23. Il ragazzo anche se gravemente ferito è rimasto cosciente ed è riuscito a telefonare a suo padre e chiedere aiuto. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto, secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu), sono arrivate un'automedica e un'ambulanza in codice rosso, oltre a una squadra dei vigili del fuoco.

Trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII, prognosi riservata

Le condizioni del 14enne sono apparse subito molto serie, anche se è sempre rimasto sveglio e cosciente. I soccorritori del 118 e i pompieri hanno rimosso la parte di recinzione che lo aveva trafitto e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è arrivato poco dopo la mezzanotte.

Milano, 12enne in bicicletta investito da un'auto, è grave

Con la fine del lockdown e la ripresa del traffico abituale, in tutta la Lombardia sono tornati ad aumentare gli incidenti stradali, che non hanno risparmiato i ciclisti, anche giovanissimi. Pochi giorni fa un bambino di 12 anni in bicicletta è stato travolto da un'auto a Milano nel quartiere del Vigentino, alla periferia sud del capoluogo lombardo. L'urto è stato molto violento e il ragazzino è finito contro il parabrezza del veicolo, riportando un trauma cranico. Subito soccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda.