in foto: Viktor Orban e Matteo Salvini a Milano

La Milano ospitale nei confronti di tutti "non cambierà di un millimetro il suo modo d'essere". Lo ha detto il sindaco della città, Beppe Sala, all'indomani dell'incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban e della grande manifestazione di protesta in piazza San Babila: "L'incontro di Salvini con Orbàn a Milano è figlio di quella volontà provocatoria propria di molte delle mosse del leader della Lega – ha scritto Sala su Facebook – Fare patti con un illiberale e vittimista di professione come Orbàn (se ha così in odio l'Europa, cominci a restituire i tanti fondi che dall'Europa arrivano in Ungheria ogni anno…) significa negare quei valori sui quali la nostra democrazia, pur fragile, è costruita".

Il primo cittadino si è poi soffermato sull'altro dato politico di una giornata a suo modo importante per il futuro dell'Europa, e cioè le migliaia (per gli organizzatori quindicimila) di persone che, in piazza San Babila, hanno protestato contro "l"Europa dei muri" voluta da Salvini e Orban: "Milano ha confermato la sua proverbiale ospitalità nei confronti di tutti, ma ha anche risposto fermamente con il suo no a chi vuole trasformare l'Europa in un feudo murato verso il resto del mondo – ha scritto Sala – Sono molto felice per la manifestazione di Piazza San Babila, per la quale non ho meriti, e ringrazio organizzatori e partecipanti". Il primo cittadino ha poi concluso: "Ci attende un autunno non facile. Milano non cambierà di un millimetro il suo modo d'essere. Diritti e doveri. Lavoro, tanto lavoro. Solidarietà. Apertura al mondo. Impegno per un'Europa unita e migliore. Un mix di valori che ha fatto, fa e farà sempre grande la nostra città".