in foto: Viktor Orban e Matteo Salvini si incontrano in prefettura a Milano

Alle 17 di oggi, a Milano, il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orban. L'incontro politico, organizzato in prefettura, ha già suscitato le proteste di quella parte del mondo politico e della società civile contraria alla visione salviniana e orbaniana di tematiche quali l'immigrazione e l'accoglienza, su cui i due leader politici hanno molti punti di contatto. In contemporanea all'incontro, vicino alla sede di palazzo Diotti, in piazza San Babila, è stato organizzato un presidio di protesta che si preannuncia particolarmente partecipato. Alla manifestazione, che si chiama "Europa senza muri" ed è organizzata dalle associazioni "Insieme senza muri" e dai "Sentinelli di Milano", hanno già annunciato la propria partecipazione il Partito democratico milanese, LeU, Possibile, Anpi, la Cgil milanese e anche il Coordinamento nazionale comunità d'accoglienza (Cnca).

"Due muri a confronto e un'idea d'Europa sovranista e nazionalista che non ci appartiene – hanno scritto gli organizzatori del presidio su Facebook, dove sono migliaia le persone che hanno annunciato la propria presenza – Orban deve fare la sua parte, Salvini deve smettere di giocare con la vita dei migranti. Insieme senza Muri e Sentinelli di Milano organizzano un presidio a pochi metri di distanza per ricordare a entrambi il valore della solidarietà e dell'accoglienza". Tra i partecipanti alla manifestazione ci sarà anche l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, da sempre tra i più strenui oppositori alle politiche del leader del Carroccio: "Ci saremo anche noi – ha scritto Majorino – Per contrapporre alla violenza delle loro politiche il valore dell'accoglienza e della responsabilità nella gestione dell'immigrazione. L'Europa di Orban non è la nostra". Sarà in piazza anche Giuseppe Civati, ex Pd e fondatore di Possibile, tra i primi a chiedere una mobilitazione per protestare contro l'incontro: "È arrivato il momento di uscire dai social, di manifestarci e di manifestare – aveva detto Civati lanciando un appello – Per l’Italia, l’Europa, contro chi smantella i nostri valori. Martedì Salvini incontra Orbán a Milano. A Milano dobbiamo esserci anche noi. Chiedo a tutte le forze democratiche e repubblicane di manifestarsi. Di rispondere. Di non rassegnarsi".