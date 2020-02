Le famiglie, i colleghi e gli amici si preparano a dare l'ultimo saluto ai macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo, morti nell'incidente del Frecciarossa 9595 deragliato giovedì mattina a Ospedaletto Lodigiano. I funerali dei due ferrovieri si terranno martedì 11 e mercoledì 12 febbraio

A Cologno Monzese il funerale del macchinista Giuseppe Cicciù

La cerimonia funebre per Giuseppe Cicciù, 52 anni, si svolgerà martedì 11 febbraio a Cologno Monzese, dove viveva con la moglie e il figlio, nella parrocchia di San Giuseppe alle 15,30. È in lutto anche la città di Reggio Calabria, da dove preveniva l'esperto macchinista, da anni impegnato anche come sindacalista e in prima linea sul tema della sicurezza sul lavoro. La nostra città perde uno dei suoi figli. Oggi è un giorno di infinita tristezza per tutti noi", ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. "Era una persona attenta, scrupolosa e puntuale", ha ricordato Salvatore Pellecchia, segretario generale Fit Cisl, contattato da Fanpage.it.

A Pioltello l'ultimo saluto al ferroviere Mario Dicuonzo

Il funerale di Mario Dicuonzo, 59 anni, dovrebbe tenersi a Pioltello mercoledì 12 febbraio. Il ferroviere, originario di Capua in Campania, era a tre mesi dalla pensione dopo una vita trascorsa alla guida dei treni. Si occupava anche della formazione dei colleghi più giovani. Lutto cittadino è stato dichiarato sia a Capua che a Pioltello. "Ancora una volta la nostra città è ferita gravemente per fatti che superano ogni possibile giustificazione", ha detto la sindaca di Pioltello, Ivonne Cosciotti. "Sono vicina alla moglie e al figlio con un abbraccio che sono certa vale per ognuno di voi".