Un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulle strade lombarde. La tragedia nella prima mattinata di oggi a Solaro, in provincia di Milano. Il giovane, originario di Saronno, stava viaggiando in sella alla sua moto lungo via Varese, un tratto della strada provinciale 527 Monza-Saronno. Attorno alle 7.30, come riporta l'Azienda regionale di emergenza urgenza, la sua motocicletta si è scontrata con un'auto, a quanto pare in fase di svolta. L'impatto è stato violentissimo. Il ragazzo è finito per terra ed è stato soccorso in codice rosso dal personale del 118. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è arrivato in arresto cardiaco. I medici non sono però riusciti a salvarlo e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente dell'auto, un ragazzo di 27 anni, è uscito illeso dallo scontro. Adesso però dovranno essere accertate le sue eventuali responsabilità nell'episodio. Stando ai primi rilievi della polizia locale di Solaro e dei carabinieri di Desio, intervenuti sul luogo dell'incidente, lo scontro sarebbe stato causato da una manovra improvvisa dell'automobilista: il conducente avrebbe svoltato senza dare la precedenza alla moto, il cui giovane conducente si è improvvisamente trovato dinanzi la fiancata dell'auto senza riuscire a evitare l'impatto. Il 22enne è la quinta vittima di incidenti stradali in pochi giorni: martedì mattina quattro persone, tra cui un 21enne, sono morte in un tragico incidente ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo.