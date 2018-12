in foto: L’incidente a Inzago (Foto Vigili del fuoco)

Grave incidente stradale questa mattina a Inzago, in provincia di Milano. Poco dopo le 7 due auto e un camion si sono scontrati tra loro per cause da accertare sulla strada statale 525. Dopo l'urto una delle due vetture ha preso fuoco. Due le persone rimaste ferite: una donna di 35 anni e un uomo di 81. Uno dei due feriti, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato soccorso in codice giallo e trasportato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Per l'altra persona rimasta ferita le conseguenze sono state meno gravi: è stata trasferita all'ospedale di Cernusco sul Naviglio in codice verde. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina a Milano: i pompieri hanno spento l'auto in fiamme aiutando i soccorritori nelle operazioni per trasferire i feriti nei mezzi di soccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda che dovranno adesso ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità.