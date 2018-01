Grave incidente questa mattina sulla Tangenziale Est di Milano, all'altezza dello svincolo di Rubattino. Intorno alle 9.45, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, tre auto si sono scontrate tra loro per cause ancora da accertare. I feriti sono in tutto cinque: una donna di 35 anni e quattro uomini di 44, 57, 60 e 62 anni. Proprio quest'ultimo ha riportato le conseguenze peggiori: è stato trasportato in codice rosso in ambulanza all'ospedale San Raffaele, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente, per assistere gli altri feriti, sono intervenute altre due ambulanze e un'automedica del 118. Non è ancora chiara, come scritto, la dinamica dell'impatto: per effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del dipartimento di Assago. L'incidente e le successive operazioni di soccorso hanno determinato lunghe code nel tratto di Tangenziale Est interessato, tra gli svincoli di Mecenate e Rubattino, in direzione nord.

Inizio d'anno pesantissimo sulle strade lombarde.

Il 2018 è iniziato decisamente nel peggiore dei modi sul fronte degli incidenti stradali. Proprio oggi sono state identificate (anche se manca ancora l'ufficialità) le vittime del gravissimo schianto sulla A21, vicino Brescia. Si tratta di una giovane famiglia francese – padre, madre, due figli piccoli e lo zio – originaria della Costa Azzurra, che era diretta a Verona per una vacanza. La loro auto, martedì 2 gennaio, è stata tamponata da un tir (il cui conducente è a sua volta morto) ed è finita contro un'autocisterna carica di gasolio, che ha preso fuoco. Il camionista e la famiglia francese sono rimasti intrappolati, andando incontro a una tragica fine.