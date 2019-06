in foto: Foto di repertorio

Un semaforo rosso non rispettato ha provocato un violento scontro che ha coinvolto tre automobili in viale Fulvio Testi, alla periferia nord di Milano. L'incidente è avvenuto alle 12.46 di questa mattina all'incrocio con viale Esperia e viale Rodi, lungo la trafficata arteria che dal centro della città conduce a Cinisello Balsamo. Tre persone sono rimaste ferite: due uomini di 41 e 43 anni e una donna di 51 anni. L'impatto è stato estremamente violento. I mezzi coinvolti sono una Bmw e una Peugeot 5800 in transito sul viale Fulvio Testi in direzione centro e una Ford Kuga che proveniva da via Rodi, che si è ribaltata.

Incidente in viale Fulvio Testi: i feriti soccorsi in codice giallo

In un primo momento per gli automobilisti coinvolti si sono temute conseguenze gravi e sul posto sono arrivate quattro ambulanze in codice rosso. In seguito la situazione dei feriti è apparsa meno grave e sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali Policlinico e Niguarda. Allertati anche i vigili del fuoco, che sono intervenuti per aiutare a estrarre i feriti dalle automobili distrutte, e gli agenti della polizia locale chiamati a effettuare i rilievi del caso. Resta da chiarire chi non abbia rispettato il semaforo provocando così lo scontro. Il traffico è andato in tilt nella tarda mattinata, con problemi alla circolazione in tutta l'area di viale Fulvio Testi.

I precedenti: a gennaio ribaltata un'ambulanza

Non è certo la prima volta che su questo tratto di strada si verificano incidenti. Lo scorso 16 gennaio un'ambulanza si è ribaltata dopo essersi scontrata con un'utilitaria all'incrocio tra viale Fulvio Testi e via Santa Marcellina, poco lontano da viale Ca Granda. Tre persone rimasero ferite, due uomini di 28 e 54 anni e una donna di 34 anni.