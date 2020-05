in foto: (Immagine di repertorio)

Tre auto completamente distrutte e tre persone rimaste ferite in modo grave. Questo il primo bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi a Bozzolo, in provincia di Mantova. I veicoli si sono scontrati tra loro attorno alle 6.15 mentre percorrevano la strada provinciale sp64, che collega Bozzolo con Rivarolo Mantovano. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e un elicottero, decollato da Como, per soccorrere i feriti. Tra le persone soccorse dal personale del 118 due sono donne: una 33enne e una 51enne. Di un terzo ferito non si conoscono ancora le generalità. A preoccupare in particolare le condizioni di una delle donne rimaste coinvolte nello schianto, che secondo quanto riporta il quotidiano locale "La Provincia di Cremona" è stata portata all'ospedale di Cremona in codice rosso con l'elisoccorso. Un altro dei feriti è stato invece trasportato in ambulanza all'ospedale di Casalmaggiore.

L'incidente forse provocato da un sorpasso avventato

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri. Alle forze dell'ordine spetteranno i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto, che è stato molto violento considerando le condizioni in cui sono state ritrovate le vetture. Dalle prime indiscrezioni pare che a causare l'incidente sia stata una manovra avventata, un sorpasso tentato dal conducente di una delle vetture, che si sarebbe trovato di fronte un'altra auto e non è riuscito a evitare l'impatto. Per consentire le operazioni di soccorso, la strada provinciale è stata chiusa in entrambe le direzioni.