in foto: (Immagine di repertorio)

Viale Tibaldi, a Milano, è stato ancora una volta il teatro di un grave incidente stradale. È avvenuto la scorsa notte all'angolo con via Pezzotti. Protagonisti dell'episodio un ragazzo di 31 anni a bordo di uno scooter e un automobilista che guidava un'utilitaria. Pochi minuti prima dell'1, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, i due mezzi si sono scontrati tra loro per motivi ancora da accertare. Ad avere la peggio è stato il motociclista, finito rovinosamente per terra. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118, giunto a bordo di un'ambulanza. Il codice di intervento è passato da giallo a rosso dopo che ci si è resi conto delle condizioni del ferito. Il 31enne è stato difatti trasportato d'urgenza al Policlinico di Milano: le sue condizioni sarebbero molto gravi e il ragazzo lotterebbe tra la vita e la morte. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica del sinistro.

Lo scorso settembre una donna di 74 anni era morta in viale Tibaldi, travolta da uno scooter

Non è la prima volta che su viale Tibaldi, che è parte della circonvallazione esterna di Milano, accadono incidenti. Uno dei più gravi era avvenuto a settembre dello scorso anno, quando un'anziana di 74 anni era stata investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna era deceduta dopo il trasporto in ospedale: in quella circostanza sotto accusa era finita la possibilità, per cicli e motocicli, di circolare sulle corsie preferenziali riservate ad autobus e taxi.