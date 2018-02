Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla strada statale 36 Milano-Lecco, la Valassina. Poco prima delle 15 due camion e un furgone si sono scontrati tra loro per cause da accertare, anche se la dinamica lascia propendere per un violento tamponamento. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Carate Brianza e di Briosco, nel territorio comunale di Verano Brianza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, oltre alla polizia stradale e al personale dell'Anas. L'intervento dei pompieri è stato fondamentale, perché due persone, rimaste ferite nell'incidente, erano rimaste incastrate tra le lamiere dei mezzi incidentati e sono stati estratti dall'abitacolo.

Due feriti ricoverati in codice giallo.

Solo in un secondo momento i due feriti, due uomini di 48 e 60 anni, sono stati trasportati negli ospedali della zona, in un caso in elicottero. Entrambi sono ricoverati in codice giallo: le loro condizioni dunque sono serie, ma i due non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Lecco e ha completamente paralizzato il traffico. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi della polizia stradale e la rimozione dei mezzi incidentati, il tratto della Valassina è rimasto chiuso e il traffico in direzione nord è stato temporaneamente deviato in uscita allo svincolo di Como-Erba. Alle 18.20 circa, come riporta l'account Twitter "Luceverde mobilità", risultava ancora chiusa una corsia: permangono dunque i disagi, con lunghe code di veicoli.