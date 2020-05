in foto: (immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 29 maggio, ad Agrate Brianza, in provincia di Monza e Brianza. Due auto si sono scontrate tra loro in via Archimede. Nello schianto, avvenuto attorno alle 10.30, una delle persone che si trovava all'interno delle vetture è purtroppo morta sul colpo. La vittima è una donna di 84 anni: quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente per lei purtroppo non c'era più niente da fare, se non constatarne il decesso.

Due i feriti: una donna è in gravi condizioni

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in via Archimede due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il personale sanitario ha prestato soccorso agli altri due feriti, un uomo di 63 anni e una donna 67enne. Proprio quest'ultima ha riportato le conseguenze peggiori: a causa di un importante trauma al torace è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza. Ferito in modo più lieve, invece, il 63enne, anche lui trasportato in ambulanza al San Gerardo, ma in codice verde.

I rilievi affidati alla polizia locale: ancora da accertare la dinamica

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Agrate. I primi hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e di sgombero della carreggiata dalle auto, rimaste gravemente danneggiate dall'impatto. Gli agenti della locale hanno invece effettuato i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto. Servirà per ricostruire eventuali responsabilità nel sinistro, che potrebbero portare anche a un'accusa di omicidio stradale.