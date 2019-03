in foto: Immagine di repertorio

Brutto incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 8 marzo a Uboldo, in provincia di Varese. Due auto si sono scontrate tra loro in via 4 novembre, lungo la strada provinciale Saronnese. Non è nota la dinamica dell'incidente, oggetto delle indagini della polizia locale di Uboldo. Quel che è certo purtroppo è il bilancio dell'impatto: due feriti. Si tratta di una donna di 70 anni e di un bimbo di otto anni. I due viaggiavano su diverse vettura: la più grave è la donna, che è stata soccorsa dal personale medico del 112 e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano per un grave trauma cranico e la sospetta frattura del bacino. Meno gravi ma comunque serie le condizioni del bimbo, trasportato all'ospedale di Legnano in codice giallo anche lui per un trauma cranico.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente

Sul posto, oltre alla polizia locale e alle ambulanze ed automediche inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno e i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente e diretto il traffico lungo la strada provinciale: lo schianto tra le due auto è avvenuto attorno alle 10 del mattino.