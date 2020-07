in foto: (Foto di repertorio)

Nove feriti, tra cui cinque bambini, e due auto distrutte. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri notte a Romanengo, in provincia di Cremona, è pesante ma avrebbe potuto essere drammatico. Per fortuna però nessuna delle nove persone coinvolte è in fin di vita: la più grave è una donna di circa 40 anni, mamma di alcuni dei bambini coinvolti, che nell'urto ha riportato la frattura di entrambe le gambe ed è stata portata in elicottero all'ospedale di Cremona. La donna è stata ricoverata in codice giallo, così come altri tre dei feriti. In totale sono stati soccorsi tre bimbi di età compresa tra 5 e 9 anni, due ragazzine di 11 e 14 anni e quattro adulti: due uomini di 42 e 45 anni e due donne di 42 e 43 anni.

I carabinieri indagano sull'esatta dinamica dell'incidente

L'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 23 lungo la strada statale 235. Le due vetture coinvolte si sarebbero scontrate tra loro frontalmente su un tratto in rettilineo, per cause ancora da accertare. Dopo l'impatto la più grave dei feriti è rimasta incastrata nell'abitacolo, e per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ingente lo spiegamento di mezzi di soccorso: quattro ambulanze, un'automedica e appunto l'elicottero con cui la più grave tra i feriti è stata condotta in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri del comando di Crema, cui sono stati affidati i rilievi: le operazioni hanno comportato la chiusura della strada per diverse ore.