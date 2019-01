in foto: Immagine di repertorio

Tre bambini piccoli sono rimasti feriti gravemente in un incidente stradale avvenuto in provincia di Cremona, a Rivarolo del Re e Uniti. A scontrarsi tra loro sono state due auto, una delle quali si è ribaltata. A bordo della vettura c'erano tre bimbi, uno di dieci mesi, una bambina di 12 anni e un bimbo di sette. I tre sono in gravissime condizioni: le operazioni dei soccorritori sono ancora in corso. L'incidente, secondo quanto reso noto dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 13.45 in via Balilla, all'altezza del civico 65. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: tre elicotteri, due ambulanze e un'automedica. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Cremona. Resta da accertare la dinamica dell'incidente, che potrà essere chiarita a seguito dei rilievi delle forze dell'ordine.

Illesi gli adulti a bordo delle due auto

Tutti gli adulti rimasti coinvolti nell'incidente sarebbero usciti illesi dallo scontro. Stando alle prime informazioni, si tratta di una donna che si trovava da sola su una vettura e di un uomo e una donna che viaggiavano invece assieme ai bambini sull'auto che si è ribaltata. Il bimbo più piccolo, di dieci mesi, quando i soccorritori sono intervenuti era in arresto cardiocircolatorio ed è stato rianimato sul posto. Il bambino di sette anni era incosciente ed è stato intubato dal personale paramedico. L'altra bambina, di 12 anni, nello scontro avrebbe riportato un importante trauma facciale. Tutti gli elicotteri sono allertati in codice rosso, il più grave.