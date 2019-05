in foto: Immagini di repertorio

Incidente mortale all'alba di oggi, sabato 25 maggio, nel territorio comunale di Mesero, in provincia di Milano. Due auto si sono scontrate tra loro lungo la strada statale 336 dell'Aeroporto di Malpensa, nel tratto tra l'uscita per Mesero Sud e lo svincolo della A4 e l'uscita per Magenta. Non sono chiare ancora le cause né la dinamica dell'incidente, che secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza è avvenuto attorno alle 6.30. Due le persone coinvolte dallo schianto, i conducenti delle due vetture: si tratta di un uomo di 66 anni e di una donna di 46 anni. Per il primo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo nell'impatto. La donna è invece rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano. Stando a quanto comunicato dall'Areu, la donna è ricoverata in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Chiuso al traffico il tratto della statale in cui è avvenuto l'incidente

Sul posto, oltre a due ambulanze e a un'automedica inviate dall'Areu, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Magenta e Varese oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia il tratto della statale in cui è avvenuto l'incidente, tra lo svincolo per la statale 11 – Magenta Boffalora e quello per la A4 è stato chiuso al traffico. Di conseguenza, come riportato dall'account Twitter Luceverde Milano, si registrano rallentamenti.