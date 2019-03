in foto: L’incidente (Foto Vigili del fuoco)

Incidente stradale alle prime ore del mattino di oggi, domenica 17 marzo. Due auto si sono scontrate tra loro per cause da accertare a Liscate, in provincia di Milano. Pochi minuti prima delle 7 le due vetture stavano percorrendo la strada provinciale Cerca quando, vicino a uno svincolo, si sono urtate tra loro. Una delle auto è finita in un fossato a bordo della strada: l'altra ha invece preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, un'ambulanza inviata dall'Azienda regionale emergenza urgenza e i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda. I pompieri hanno spento l'incendio, anche se le fiamme avevano ormai quasi completamente distrutto la vettura: fortunatamente l'occupante era riuscito a uscire prima che le fiamme avvolgessero completamente l'abitacolo.

Nessuno è rimasto ferito in modo grave

Alla fine, stando a quanto riporta l'Areu, nessuno è rimasto ferito in modo grave. Due le persone coinvolte nell'incidente, due ragazzi di 27 e 29 anni. Uno solo dei due è stato trasportato all'ospedale di Melzo in codice verde, probabilmente a scopo precauzionale. Spetterà ora ai carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente ricostruirne la dinamica e accertare eventuali responsabilità da parte degli automobilisti coinvolti.