in foto: (Immagine di repertorio)

Tragico incidente stradale questa mattina a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Due auto, un'Audi A3 e una Ford Fiesta, si sono scontrate tra loro lungo la strada provinciale 91 nuova, all'incrocio con via dei Prati. Lo schianto, sulla cui dinamica sono ancora in corso accertamenti, è avvenuto attorno a mezzogiorno. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato diversi mezzi di soccorso, tra cui tre ambulanze e un'automedica. Per un uomo di 50 anni, che guidava una delle due auto, non c'è stato purtroppo niente da fare: il 50enne è morto subito dopo l'impatto a causa delle gravi ferite riportate e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un dramma per le altre persone che viaggiavano assieme a lui sulla Fiesta, la moglie e il figlio di 18 anni, rimasti feriti lievemente ma privati per sempre del loro caro.

La strada è rimasta chiusa fino alle 15.

Anche il conducente dell'Audi, un uomo, è rimasto ferito lievemente. I feriti sono stati trasportati in codice verde negli ospedali di Alzano Lombardo, Seriate e al Gavazzeni di Bergamo. I carabinieri di Seriate e la polizia locale dei Colli, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, si sono recati sul luogo dell'incidente, la cui dinamica non è ancora chiara: la strada è rimasta chiusa fino alle 15 per consentire i rilievi delle forze dell'ordine. Inevitabile qualche conseguenza per il traffico.