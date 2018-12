in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente ieri sera sulla Tangenziale Est esterna di Milano, la Teem, nel tratto compreso tra Pozzuolo e Liscate. Attorno alle 20, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, cinque veicoli si sono scontrati tra loro per cause da accertare. Sette le persone ferite, alcune delle quali sono state soccorse in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un'automedica e un elicottero, oltre ai vigili del fuoco e alla Polstrada di Novate. Non è chiara la dinamica, anche se si sarebbe trattato di un tamponamento a catena causato da un'auto che si è poi ribaltata. Proprio in quella vettura viaggiava il ferito più grave, che è stato trasportato all'ospedale di Niguarda in codice rosso. Tra gli altri feriti, smistati tra gli ospedali San Gerardo di Monza e il nosocomio di Melegnano, c'è anche un bambino di 9 anni, fortunatamente non in gravi condizioni. Nell'incidente purtroppo c'è da segnalare anche la morte di un cagnolino che viaggiava in una delle vetture coinvolte. Pesanti anche le conseguenze sul traffico: la carreggiata è stata successivamente liberata grazie al lavoro dei vigili del fuoco.