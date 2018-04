Incidente stradale tra camion sull'Autostrada A4 Torino-Venezia, poco fuori Milano. Attorno alle 11.30 due mezzi pesanti si sono scontrati tra loro per cause ancora da accertare. Secondo quanto suggerisce la posizione dei camion, tra i due mezzi pesanti sarebbe avvenuto un tamponamento: un camion con un cassone ha tamponato il rimorchio del mezzo pesante che lo precedeva. La cabina del mezzo che si trovava dietro si è seriamente danneggiata: secondo quanto riferiscono l'Azienda regionale emergenza urgenza e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti sul posto assieme a pattuglie della polizia stradale, le persone coinvolte sono tre – tutti uomini di 37, 51 e 59 anni – ma nessuno di loro sarebbe rimasto ferito seriamente. L'ambulanza del 118 intervenuta sul luogo dell'incidente non ha infatti trasportato nessuno in ospedale.

Più pesanti le conseguenze sul traffico. L'incidente è avvenuto al chilometro 140 della A4, nel territorio comunale di Brugherio, poco dopo lo svincolo che consente l'ingresso dalla Tangenziale Nord di Milano all'Autostrada A4 e circa due chilometri prima del casello. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati due corsie dell'autostrada sono state chiuse al traffico. La circolazione non è stata interrotta, ma si sono creati naturalmente forti rallentamenti e lunghe code.