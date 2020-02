in foto: (Immagine di repertorio)

Due feriti lievi e traffico in tilt questa mattina a Milano per un incidente tra un'auto e un tram nella centralissima via Torino. È accaduto pochi minuti prima delle 8, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, all'altezza di piazza San Giorgio. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sulla quale sono al lavoro gli agenti della polizia locale. A rimanere lievemente feriti nell'impatto tra la vettura e il mezzo pubblico sono stati una donna di 43 anni e suo figlio, un bimbo di 10 anni, che erano a bordo dell'auto e sono stati soccorsi in codice verde dai soccorritori del 118. Nessuno invece è rimasto ferito tra coloro che erano a bordo del tram.

Rallentamenti e mezzi pubblici deviati

Sul posto, oltre a pattuglie della locale, sono intervenute due ambulanze e i tecnici dell'Azienda dei trasporti milanesi. L'incidente ha causato inevitabili rallentamenti, mandando in tilt la circolazione veicolare e dei mezzi pubblici. A causa dello scontro, infatti, Atm ha dovuto modificare il percorso di ben quattro linee: il tram 2 devia tra Orefici e Colombo, il tram 3 verso piazza Duomo devia da S. Gottardo a Duomo e in direzione Gratosoglio devia da Duomo a 24 Maggio e infine il tram 14 devia tra Orefici e Coni Zugna. Inevitabili i disagi per tutti gli utilizzatori dei mezzi, considerando che l'incidente è avvenuto in pieno orario di punta.