in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale questa mattina a Milano, in via Ascanio Sforza, strada che costeggia il Naviglio Pavese. Un uomo di 56 anni, in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto dopo essersi scontrato contro un'auto. La dinamica dell'incidente, avvenuto pochi minuti dopo le 9, non è ancora stata chiarita, anche se dalle prime informazioni sembra che il motociclista sia l'unica persona rimasta ferita nell'incidente: non ci sarebbero altre persone soccorse. Le condizioni del motociclista sono invece purtroppo gravi: sul luogo in cui è avvenuto il sinistro, all'altezza del civico 87, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice giallo. In seguito però, constatate le condizioni del 56enne, i mezzi di soccorso lo hanno trasportato al Policlinico in codice rosso. L'uomo è attualmente ricoverato con traumi in tutto il corpo.

Rallentamenti a causa dell'incidente e dei rilievi dei vigili

In via Ascanio Sforza sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità di terzi nell'incidente. L'incidente e il successivo intervento dei vigili urbani hanno provocato dei rallentamenti in via Ascanio Sforza all'altezza di via Silvio Spaventa, come comunicato dall'account Twitter Infomobilità del Comune di Milano.