Sono sei le persone rimaste ferite nel grave incidente avvenuto quest'oggi poco prima delle 12 sull'A8 in direzione Varese, tra Rho e Arese. A scontrarsi sono stati due grossi articolati, uno dei quali ha invaso la corsia opposta travolgendo diverse auto. Secondo quanto riportato dall'Areu (l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza), i feriti sono cinque uomini e una donna, di età compresa tra i 35 e i 53 anni: cinque sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati agli ospedale Sacco, Niguarda e San Carlo. Una sesta persona invece è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso (cinque ambulanze, un elicottero e un'automedica) oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, alla polizia locale di Milano e alla Polstrada del distaccamento di Novate: gli agenti della stradale stanno continuando a lavorare per effettuare i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.

A causa dell'incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto tra il bivio con l'A9 Lainate-Chiasso e lo svincolo di Fiera Milano in direzione Milano. Si registrano 5 chilometri di coda in direzione di Milano e 4 in direzione opposta. Per gli automobilisti che sono diretti sull'A4 verso Milano, Autostrade per l'Italia consiglia di prendere l'uscita di Busto Arsizio per poi percorrere la SS336 della Malpensa e rientrare in A4 al casello di Marcallo Mesero; il percorso inverso per chi dalla A4 è diretto in A8 verso Varese. Mentre per chi dalla A9 deve dirigersi verso Milano si consiglia di prendere l'A36 in direzione Lentate per poi rientrare in A4 allo svincolo di Cormano attraverso la SP35; ed il percorso inverso per gli utenti che da Milano sono diretti verso Como.