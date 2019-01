Incidente stradale questa mattina sull'Autostrada A4, nel tratto compreso tra Ospitaletto e Rovato, in provincia di Brescia. L'incidente, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 7 per cause ancora da accertare: risulta coinvolto un mezzo pesante. Due le persone rimaste ferite, tra cui una donna di 30 anni. Nessuna però sarebbe in gravi condizioni e le due ambulanze inviate sul posto hanno prestato soccorso in codice verde: in un caso l'assistenza si è conclusa sul posto mentre nell'altro la persona ferita è stata trasportata all'ospedale di Chiari. Sul luogo dell'incidente, avvenuto in direzione Torino, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, alle quali sono demandate gli accertamenti sulla dinamica. Oltre ai due feriti il sito Luceverde comunica la formazione di lunghe code nel tratto in cui è avvenuto il sinistro: inevitabili dal momento che l'incidente è avvenuto in un orario di punta per chi si dirige verso Milano.