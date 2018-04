Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla Tangenziale Ovest di Milano, tra Cusago e Settimo Milanese. Attorno a mezzogiorno, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, il conducente di un tir ha perso il controllo del proprio mezzo pesante per cause ancora da accertare. Il camion ha urtato contro il guard rail e ha perso il suo carico, consistente in reti e tondini metallici, che è finito sulla corsia opposta. In quel momento sull'altra carreggiata stavano transitando un furgone e due auto, i cui conducenti non sono riusciti a evitare l'impatto. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco quattro persone sarebbero rimaste ferite: due di loro sarebbero in gravi condizioni. La tangenziale è stata bloccata attorno al chilometro 10, il tratto in cui si è verificato l'incidente, per consentire le operazioni di soccorso. Ingente lo spiegamento di mezzi da parte del 118: sono state attivate quattro ambulanze, tre automediche e anche un elicottero, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.