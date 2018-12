in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo è morto carbonizzato nella sua auto sulla Tangenziale Est di Milano, all'altezza dell'uscita per Vimercate. La vettura del malcapitato ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro le barriere della Tangenziale per cause da accertare. Il conducente non sarebbe riuscito a uscire dall'auto e vi è rimasto intrappolato, morendo tra le fiamme. Il grave incidente stradale, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto oggi venerdì 28 dicembre attorno alle 12.30 nel tratto della Tangenziale compreso tra la strada provinciale 41 e l'uscita di Vimercate Sud, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Monza, un'ambulanza e un'automedica e le pattuglie della polizia stradale. Nonostante il pronto intervento dei pompieri per il conducente dell'auto non c'è stato niente da fare. La vittima non è ancora stata identificata: la polizia stradale ha effettuato i rilievi per cercare di determinare la dinamica dell'episodio.

In mattinata un altro grave incidente a Inzago

La mattinata si era aperta con un altro grave incidente stradale a Inzago. Coinvolti un camion e due auto, una delle quali aveva preso fuoco subito dopo l'impatto. Per fortuna in questo caso non si sono registrate vittime: dei due feriti, il più grave è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.