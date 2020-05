Tanta paura ma per fortuna nessun ferito e nessun grave danno nella notte a Melegnano, alle porte di Milano, sulla Tangenziale est esterna di Milano. Poco dopo la mezzanotte, secondo quanto hanno riferito i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo lombardo, il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante all'uscita del casello della Teem di Vizzolo Predabissi. Il camion si è andato a schiantare sulla barriera, divellendo alcune ringhiere in ferro poste a protezione delle corsie del casello. Fortunatamente né l'autista dell'autoarticolato né altre persone sono rimaste ferite nell'accaduto. Considerando la dinamica dell'incidente le conseguenze avrebbero potuto essere più gravi: il tir, come scoperto in seguito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, era infatti alimentato a metano, ma come verificato dai pompieri fortunatamente non c'è stata fuoriuscita di gas in seguito all'impatto. Resta da capire per quali cause il camionista abbia perso il controllo del tir: non si sa se per una distrazione, un errore di valutazione o altro.

Nella giornata di ieri un altro incidente a Giussano, purtroppo mortale

La giornata di ieri era stata funestata da un altro incidente, in questo caso purtroppo mortale. A Giussano, in provincia di Monza e Brianza, un ragazzo di 29 anni, Luigi Cardone, ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua motocicletta contro un'auto parcheggiata a bordo della strada. Nessun altro è rimasto coinvolto nel tragico incidente.