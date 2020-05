in foto: Luigi Cardone (Facebook)

Un ragazzo di 29 anni, Luigi Cardone, è morto ieri a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, a seguito di un grave incidente stradale. L'episodio si è verificato attorno a mezzogiorno, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Cardone era in sella alla sua moto quando, mentre percorreva via Monte Grappa, avrebbe perso il controllo della due ruote finendo, dopo una carambola contro il cordolo del marciapiede e un palo della luce, contro un'automobile parcheggiata. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118: i soccorritori però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane motociclista, morto sul colpo a causa della violenza dell'impatto.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook

Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono giunti sul posto gli agenti della polizia locale di Giussano, che hanno chiuso al traffico la strada per eseguire i rilievi del caso. Sembra che il motociclista abbia fatto tutto da solo e che non vi siano altre persone coinvolte: ignoti, al momento, i motivi che hanno fatto perdere il controllo della moto al 29enne. Sui social poche ore dopo la notizia dell'incidente mortale sono apparsi diversi messaggi di cordoglio scritti dagli amici del ragazzo. Luigi era originario di Foggia ma viveva a Giussano. Lascia i genitori e un fratello. La sua pagina Facebook è piena di foto che lo ritraggono sulle due ruote, la sua grande passione: non solo moto, ma anche biciclette. Sempre sorridente e circondato da amici, in tanti hanno espresso incredulità per quanto accaduto: "Non riesco ancora a crederci sono senza parole – ha scritto una delle amiche del 29enne – Ma stasera sto pensando tanto all'estate che abbiamo trascorso tutti insieme a Termoli da me e alle risate che ci facevi fare con le lacrime agli occhi!!! Voglio ricordarti sempre così sorridente… Ciao Gigi riposa in pace".