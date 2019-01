in foto: L’incidente (Foto Vigili del fuoco)

Tre feriti e traffico bloccato questa mattina per un incidente sulla strada statale 36 Milano-Lecco. Attorno alle 7 un'autocisterna, un furgone e un'auto si sono scontrati tra loro per cause da accertare. L'autocisterna, che trasportava benzina, si è ribaltata bloccando completamente la carreggiata in direzione Lecco. Il carburante trasportato dal mezzo pesante si è riversato sull'asfalto, ma fortunatamente non si è incendiato. L'incidente è avvenuto all'altezza di Briosco. Tre le persone rimaste ferite nell'episodio: si tratta di due uomini di 41 e 61 anni e di una donna di 52 anni. Nessuno di loro è in gravi condizioni: due sono stati trasportati in ospedale in codice verde e uno, quello in condizioni più serie, è finito all'ospedale di Desio in codice giallo.

Chiuso un tratto della strada statale

Sul luogo dell'incidente, oltre a quattro ambulanze inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza e la polizia stradale. Sono in corso le operazioni per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Pesantissime le conseguenze per il traffico: il tratto della statale tra Verano Brianza e Briosco resta al momento chiuso.