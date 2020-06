in foto: Foto di repertorio

Brutto incidente questa mattina, domenica 28 giugno, sull'autostrada A4 che congiunge Torino a Milano all'altezza di Arluno-Marcallo Mesero, dove un'auto si è ribaltata prendendo fuoco. A bordo, c'erano due uomini e una donna, rispettivamente di 35, 20 e 41 anni. Nessuno dei tre, miracolosamente, ha riportato ferite gravi.

Tre feriti miracolosamente non gravi

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia con tre ambulanze e un'automedica. I soccorritori hanno medicato i feriti trasportandoli in codice giallo all'ospedale di Magenta, dove avrebbero ricevuto una prognosi di pochi giorni. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, domando le fiamme del veicolo. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, anche se si presume che il conducente del veicolo abbia perso improvvisamente il controllo dell'auto.

Incidente sulla A21, muoiono due sorelle

Un altro incidente, purtroppo dall'epilogo drammatico, si è registrato ieri mattina, sabato 27 giugno, lungo l'autostrada A21 tra Cremona e Pontevico. Due automobili sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento che è purtroppo costato la vita a due sorelle. Nell'incidente sono poi rimaste ferite altre due persone, tra cui un uomo di 36 anni trasportato in ospedale in codice rosso. Lo schianto si è registrato verso le 11 di ieri mattina. Secondo una primissima ricostruzione, pare che il tamponamento sia stato molto violento, tanto da spingere una delle due vetture contro il guardrail, distruggendola.