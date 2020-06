in foto: (Immagini di repertorio)

Drammatico incidente questa mattina lungo l'autostrada A21 nel tratto tra Cremona e Pontevico dove due auto sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento costato la vita a una donna. Altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui un uomo di 36 anni e una donna di 53, trasportati in ospedale in codice rosso.

Violento tamponamento tra due auto

L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 11 di sabato 27 giugno lungo l'autostrada A21 all'altezza del territorio comunale di Corte de' Frati, nel Cremonese: stando a una prima ricostruzione sembra che vi sia stato un tamponamento tra le due auto che viaggiavano entrambe sulla carreggiata sud, in direzione Cremona. L'impatto è stato così violento che una delle due vetture è finita contro il guardrail finendo per distruggersi: sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con diverse ambulanze provenienti da Brescia e Cremona oltre a un'eliambulanza alzatasi dal Civile di Brescia. Drammatico il bilancio: una donna deceduta e altre tre persone, tra cui un uomo di 36 anni e una donna di 53 feriti in modo grave. Il ferito più grave è stato trasportato all’ospedale di Cremona, altri due in quelli di Manerbio e Brescia.

Poco dopo sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Cremona, mentre i primi hanno estratto i corpi dei feriti dalle vetture e hanno messo in sicurezza l'intero tratto, chiuso al traffico per diverse ore, gli agenti della stradale hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione dell'accaduto. Il traffico ha subìto rallentamenti, con chiusura temporanea dell’autostrada, attualmente riaperta.