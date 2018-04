Ennesimo grave incidente sul lavoro in provincia di Bergamo, proprio nel giorno in cui si celebravano i funerali dei due operai morti a Treviglio. Un operaio di 51 anni è rimasto schiacciato da un rotolo di ferro in una ditta di Lurano. L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 15 di ieri nella ditta Olvan, che si trova nella via per Castel Rozzone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dagli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute (ex Asl), il 51enne stava manovrando un carroponte per spostare dei grossi rotoli di ferro, quando a un certo punto una delle matasse si è ribaltata, finendogli addosso. Il rotolo ha schiacciato una gamba dell'operaio. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118: il 51enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Treviglio, dove è ricoverato in gravi condizioni.

L'incidente nel giorno dei funerali dei due operai morti a Treviglio

Spetterà adesso ai carabinieri fare luce sull'ennesimo infortunio su un luogo di lavoro in Lombardia. L'incidente di ieri, come già scritto, è avvenuto tra l'altro proprio nel giorno in cui si sono celebrati i funerali di Giuseppe Legnani e Giambattista Gatti, i due operai morti nell'esplosione di un silos nella ditta di mangimi Ecb company di treviglio la mattina di Pasqua. Su quella vicenda la procura di Bergamo ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo.