in foto: (Immagine di repertorio)

Una disattenzione o un malore, la perdita di equilibrio e la caduta nel vuoto per circa cinque metri. Questa la dinamica di un grave incidente sul lavoro che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno, a Milano. La vittima è un uomo di 49 anni, di professione operaio, che è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un cantiere in via Pattari, strada nel pieno centro di Milano a poca distanza dal Duomo. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 14. Stando a quanto ricostruito l'operaio stava lavorando su un ponteggio quando per cause da accertare è caduto, precipitando da un'altezza di circa cinque metri e riportando gravi traumi.

L'operaio è stato trasportato in ospedale in codice rosso

L'uomo è stato soccorso dagli equipaggi di un'automedica e un'ambulanza, inviati in codice rosso. Sempre col medesimo codice d'urgenza, il più grave, il 49enne è stato trasportato in ospedale dopo essere stato stabilizzato sul posto: attualmente è ricoverato al San Raffaele in gravi condizioni a causa dei traumi importanti riportati nella caduta.

In corso le indagini sull'incidente

Nel cantiere in cui si è verificato l'incidente sono intervenuti gli agenti della questura di Milano, che coordinati dal pubblico ministero dovranno cercare di ricostruire quanto avvenuto, accertandosi in particolare del rispetto o meno di tutte le norme di sicurezza sul lavoro. Non si conoscono al momento ulteriori informazioni sull'identità del lavoratore rimasto ferito.