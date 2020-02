in foto: Immagine di repertorio

Incidente sul lavoro all'interno di un'azienda di Verano Brianza. Un operaio di 51 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da una scala ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Monza.

Incidente sul lavoro a Verano Brianza: grave un uomo caduto da una scala

L'infortunio è avvenuto attorno alle 10.15 di oggi, lunedì 17 febbraio, all'interno di una vetreria in via Furlandelli 29. Sul posto sono arrivati gli equipaggi del 118 con un'ambulanza e un mezzo dell'elisoccorso decollato da Como. Il lavoratore è stato portato al San Gerardo in codice rosso. Allertati i carabinieri della compagnia di Seregno e gli agenti della polizia locale di Verano Brianza.