in foto: (Immagine di repertorio)

Ennesimo, tragico incidente sul lavoro in Lombardia. Nella mattinata di oggi, venerdì 7 febbraio, un uomo di 37 anni è morto a seguito di un grave infortunio mentre si trovava in una ditta di Cologne, nel Bresciano. Il grave episodio si è verificato alle 10.30: l'uomo, di professione operaio, stando a quanto ricostruito finora stava lavorando sul tetto di un edificio, a circa dieci metri d'altezza, quando per cause da accertare è precipitato. L'impatto contro il suolo è stato tremendo: sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in codice rosso un'ambulanza e l'elicottero.

L'operaio è morto poco dopo il trasporto in ospedale: indagano i carabinieri

L'uomo è stato trasportato proprio col mezzo aereo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in condizioni critiche circa un'ora dopo la caduta. I medici non hanno purtroppo potuto fare niente per salvargli la vita e poco dopo il ricovero l'uomo, come ha confermato l'ospedale, è morto. Sono in corso di accertamento le esatte cause e la dinamica dell'ennesimo incidente mortale in un luogo di lavoro. Sul posto, in una ditta che si trova in via Corsica al civico 7, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Chiari e gli ispettori dell'Azienda socio sanitaria territoriale della Franciacorta, cui spetterà cercare di capire esattamente cosa sia avvenuto e accertare eventuali responsabilità per il decesso dell'operaio.