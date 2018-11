in foto: Incidente sul lavoro a San Siro (Foto: Vigili del fuoco Como)

Grave incidente sul lavoro questa mattina ad Acquaseria, frazione di San Siro, in provincia di Como. Attorno alle 10, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un operaio di 45 anni che stava lavorando in un cantiere vicino alla statale Regina 340 è stato colpito da un pesante pilastro in cemento. L'operaio si trovava all'interno di un escavatore ed era impegnato in lavori di demolizione di un edificio: il pilastro portante di un cancello è caduto proprio sulla cabina dell'escavatore, danneggiandola e ferendo alle gambe l'uomo. Il 45enne ha lamentato ferite da schiacciamento alle gambe. È stato soccorso inizialmente in codice rosso dal 118: un equipaggio della Croce rossa di Menaggio ha prestato le prime cure all'operaio che è stato successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona. Le sue condizioni sono dunque serie, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como, i carabinieri della compagnia di Menaggio e gli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute della Montagna, cui spetterà accertare la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto di tutte le normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.