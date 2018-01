Grave incidente sul lavoro, questa mattina, in un'acciaieria di Calvisano, nella provincia di Brescia: un operaio dello stabilimento, sito in via Kennedy, è rimasto gravemente ustionato intorno alle 9.30 . Non è ancora molto chiaro come l'uomo, un 59enne originario di Lonato, sia rimasto ferito: sul posto sono giunti tempestivi i soccorsi del 118 che, con un'ambulanza e un'automedica, hanno trasportato l'operaio agli Spedali Civili di Brescia, dove le sue condizioni di salute sono state giudicate critiche. L'uomo, infatti, ha riportato ustioni sul 70 percento del corpo.

Sul luogo dell'incidente, per effettuare tutti i rilievi del caso e accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara, sono arrivati i carabinieri di Calvisano e quelli di Desenzano, insieme agli ispettori Ats. La prognosi del 59enne, nel frattempo, non è ancora stata sciolta e le sue condizioni restano estremamente gravi dal momento che la zona interessata dalle ustioni è estremamente ampia.