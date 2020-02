in foto: (immagine di repertorio)

Grave incidente sul lavoro oggi a Villa Cortese, paese provincia di Milano, dove un operaio ha subìto uno schiacciamento in una ditta in via Padre Massimiliano Kolpe. R.G., queste le iniziali dell'operaio 28enne, è stato soccorso poco dopo le 9 di stamattina, venerdì 28 febbraio, e rischia l'amputazione di alcune dita della mano schiacciata. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in codice giallo all'ospedale di Legnano dopo aver avvertito i carabinieri che ora devono ricostruire la dinamica dell'accaduto.

A Verano Brianza operaio precipita da una scala, è grave

Circa dieci giorni fa, il 17 febbraio scorso, un operaio è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente nell'azienda per cui lavora a Verano Brianza. Stando a quanto ricostruito, il 51enne è precipitato da una scala e ha necessitato il trasporto in elicottero all'ospedale di Monza in codice rosso. L'infortunio si è registrato poco dopo le 10 di mattina dentro a una vetreria. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso alzatosi in volo da Como. Sull'incidente indagano i carabinieri di Seregno e la polizia locale di Verano Brianza. Il giorno seguente, martedì 18 febbraio, a Corzano un operaio ha perso la vita dopo essere presumibilmente caduto da un camion e finendo in un canale. Inizialmente si era pensato che fosse annegato ma, successivamente, constatato il basso livello dell'acqua, gli inquirenti hanno considerato l'ipotesi del malore come causa principale della caduta e il trauma cranico come quella della morte.