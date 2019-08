Un incidente mortale sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio a San Giuliano Milanese. Un operaio di 39 anni è deceduto in seguito a una caduta all'interno di un capannone in via Bolsena 8. Il lavoratore è precipitato per circa dodici metri ed è morto sul colpo.

San Giuliano Milanese, cade dal tetto di un capannone: morto operaio di 39 anni

Il tragico incidente è avvenuto attorno alle 13.30. Nel giro di pochi minuti si sono precipitati sul posto i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un mezzo dell'elisoccorso di Milano. Purtroppo però non c'è stato niente da fare per il lavoratore, che è morto sul colpo. Allertati anche i vigili del fuoco di San Giuliano Milanese. Resta da chiarire la dinamica dell'accaduto, su cui indagano gli agenti della polizia municipale. Stando a quanto emerge, l'operaio si trovava sul tetto dell'impianto lavorativo quando la copertura ha ceduto facendolo precipitare al suolo.

A Rivolta d’Adda morto un agricoltore colpito da un tubo del trattore

Si tratta della seconda vittima del lavoro nella giornata di oggi, lunedì 26 agosto. In mattinata, pochi minuti prima delle 11, un agricoltore di 62 anni è morto a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, a causa di un incidente nei campi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un tubo del trattore che l'uomo stava utilizzando si è staccato dal mezzo agricolo, probabilmente a causa di un malfunzionamento dell'impianto di pressurizzazione, e lo ha colpito all'altezza del torace. L'impatto è stato violentissimo e il 62enne è morto sul colpo. Con i due lavoratori deceduti oggi, sale a 79 morti il bilancio in Lombardia dall'inizio di quest'anno.

Brescia, operaio di 65 precipita in un azienda edile: è gravissimo

Grave infortunio sul lavoro a Carpenedolo, in provincia di Brescia. Un uomo di 65 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate dopo essere precipitato mentre stava lavorando su un tetto. E' accaduto nei capannoni dell'azienda di materiali per l'edilizia in cui la vittima lavorava come operaio.