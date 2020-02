in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Novate Milanese, in provincia di Milano, dove un operaio di 45 anni è precipitato da un edificio dall'altezza di sei metri circa mentre era impegnato nel turno di lavoro presso la Testori Spa, azienda specializzata nella produzione e progettazione di materiale tessile. La caduta del 45enne si è verificata attorno alle 8.20 di questa mattina, lunedì 3 febbraio. L'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato in codice rosso in condizioni gravi. Dal nosocomio milanese fanno sapere che l'uomo ha riportato un trauma cranico e diverse fratture costali, al momento si trova ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente

Al momento non sono ancora chiare le cause che avrebbero provocato la tragica caduta dell'operaio. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Novate Milanese, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

L'incidente sul lavoro al cantiere M4

Meno di un mese fa si verificava il tragico incidente che ha provocato la morte di Raffaele Ielpo, schiacciato da una massa di detriti crollati all'interno del cantiere della metropolitana M4, in piazza Tirana a Milano. Era il 13 gennaio 2020, il giorno in cui l'operaio 42enne originario della provincia di Potenza ha perso la vita mentre con i colleghi stava lavorando alla costruzione della nuova linea sotterranea. Ielpo era stato soccorso sul posto, per poi essere trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano, dove era arrivato in condizioni disperate senza che i medici potessero fare nulla per salvarlo.